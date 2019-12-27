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Подготовка к 75-летию Победы

Празднования 75-летия Победы пройдут в Австрии при почетном карауле Минобороны России

В Австрии, в частности, пройдут памятные церемонии на территории бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен и акция "Бессмертный полк"

ВЕНА, 27 декабря. /ТАСС/. Праздничные мероприятия в мае 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне будут проходить в Австрии в сопровождении почетного караула Минобороны России. Об этом сообщил в пятницу российский посол в Вене Дмитрий Любинский на новогоднем приеме в посольстве РФ.

По словам посла, в Австрии в юбилейный год Победы пройдет много торжественных мероприятий. "Я очень рад сообщить, что министр обороны России Сергей Шойгу откликнулся на нашу просьбу, и все эти торжества вместе с нами будет проводить знаменная группа Почетного караула Министерства обороны Российской Федерации", - заявил Любинский.

Австрия с 1938 года по апрель 1945 года входила в состав нацистской Германии. В апреле 1945 года советские войска овладели Веной в ходе Венской наступательной операции. В боях за освобождение Вены погибло около 14 тыс. советских солдат и офицеров. Освобождение Австрии завершилось 27 апреля 1945 года, когда было создано временное правительство и обнародована декларация о восстановлении австрийской государственности.

13 апреля 2020 года будет отмечаться день освобождения Вены от нацистов. В мае 2020 года в Австрии пройдет целый ряд торжественных мероприятий по случаю юбилея Победы, включая акцию "Бессмертный полк" и памятные церемонии на территории бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен.

Теги
АвстрияШойгу, Сергей КужугетовичРоссияПодготовка к 75-летию Победы
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