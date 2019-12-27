Эксперты: Реформы в сфере транспорта и ТКО в Петербурге потребуют открытости для горожан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Реформы в сфере общественного транспорта и обращения с твердыми коммунальными отходами могут оказаться наиболее сложными задачами для властей Санкт-Петербурга в 2020 году, и успех проведения во многом будет зависеть от степени их открытости. Такое мнение высказал в пятницу президент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" в Санкт-Петербурге Александр Ходачек на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС об итогах 2019 года в городе.

В рамках транспортной реформы в Петербурге планируется поменять модель взаимодействия с частными перевозчиками, оптимизировать маршрутную сеть и повысить требования к подвижному составу. По началу реформы в сфере обращения с отходами Петербург получил отсрочку на федеральном уровне, но поскольку в Ленинградской области реформа уже стартовала, соседний регион требует от города не откладывать решение вопросов, связанных с вывозом мусора.

"Что нас ждет не очень хорошего в следующем году - это, прежде всего, транспортная реформа, ход которой пока неясен и непрозрачен, и опасения экспертов говорят о том, что население надо оповещать объективно и полно, тем более, что эта реформа накладывается на повышение тарифа. Второе направление - это начало реформы по переработке твердых бытовых отходов: Ленинградская область перешла, а мы пока нет, и здесь нам надо сопрягать свои действия, создавать рабочие группы по реализации этого очень важного направления", - сказал Ходачек.

С этими двумя сферами, как отметил эксперт, также связаны вопросы охраны окружающей среды, и в этой области Петербург уже прошел "точку невозврата". "Вопросы экологии связаны и с транспортной реформой, и с вывозом отходов, и она завязана как на изменения в экологическом кодексе, так и на действия природоохранной прокуратуры. Точку перехода в этой сфере мы уже прошли, и каждый новый информационный повод о новых свалках, экологических происшествиях говорит о невозврате к мнению, которое было раньше, что природа как-то сама справлялась", - отметил эксперт.

Председатель Центра общественного контроля Анна Филоненко, говоря на пресс-конференции о предстоящей транспортной реформе в Петербурге, отметила, что нужно пересмотреть роль городских профильных комитетов в ее реализации, поскольку существующее положение "вносит сумятицу".

При этом Филоненко отметила, что уже наблюдает повышение прозрачности действий власти.

"Как представитель общественности скажу, что мы отмечаем этот год повышение открытости органов власти к горожанам - не только стали слышать, но и прислушиваться к тому, что говорят люди", - сказала она.

Роль горожан в решении вопросов

В числе достижений минувшего года участники пресс-конференции - политологи и социологи - отметили большую вовлеченность горожан в решение городских проблем.

По мнению старшего научного сотрудника Социологического института РАН Татьяны Протасенко, "появилось осознание людьми того, что от них многое зависит", хотя во многих вопросах жители города проявляют консервативность.

Протасенко считает, что для более эффективного изучения общественной позиции в городе нужно возобновить практику профессиональных социологических опросов, которая в последние годы почти прекратилась.