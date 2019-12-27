Песков признался, что "рабочий день" младшей дочери Нади сопоставим с его

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что "рабочий день" младшей дочери Нади, которая занимается фигурным катанием, сопоставим с его собственным.

"Ее рабочий день фактически сопоставим с моим: количество занятий и так далее. Я без внутренних рыданий за этим наблюдать не могу. Но Таня [олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, жена Пескова] сама имела такое детство, все время тренировалась профессионально, будучи в спорте. И она считает, что дочка так же должна продолжать. Хотя дисциплина - это всегда хорошо", - сказал журналистам Песков, комментируя одно из первых выступлений младшей дочери в ледовом шоу "Спящая красавица".

Он добавил, что иногда спорит с супругой о том, как много должна тренироваться дочь: "Конечно, возникают [споры], я спорю, отстаиваю права ребенка".

Отвечая на вопрос, балует ли он пятилетнюю Надю, Песков сказал: "Как папа может дочку не баловать? У меня их две, и обеих стараюсь баловать. У Нади самое большое счастье вместе сходить в кино на мультик, купить попкорн, сидеть и смотреть мультик".

Говоря об акробатическом элементе, которое исполнила во время шоу Навка, - полете над зрительным залом на тросах, Песков признался, что "очень боялся, что она упадет вниз, но она бесстрашная, слава богу, что все хорошо закончилось".

Он добавил, что не видел жену, которая была занята подготовкой шоу, больше месяца. "У меня тоже работа такая, не совсем спокойная, поэтому мы практически не пересекались последние пару месяцев", - сказал пресс-секретарь президента. Выступление дочери на ледовой арене Песков назвал волшебным.