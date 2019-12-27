Самую длинную в мире всесезонную горнолыжную трассу открыли на чеченском курорте "Ведучи"

ГРОЗНЫЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Зимний туристический сезон на горнолыжном курорте "Ведучи" в Чечне открылся в пятницу запуском самой длинной в мире искусственной трассы протяженностью порядка одного километра. Она подходит как для начинающих, так и опытных катающихся.

"Мы запустили специальное покрытие, которое дает возможность лыжникам и сноубордистам кататься круглый год. Это первая ласточка на курортах Северного Кавказа. Курорт в ближайшие два года невозможно будет узнать, он будет одним из ведущих, и для этого мы сделаем все возможное. Уже начаты подготовительные работы по строительству канатной дороги между южным и северным склонами курорта", - сказал первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа, председатель совета директоров КСК Одес Байсултанов.

Во время открытия трассы стало известно, что республика получила пять новых шаттлов, которые будут бесплатно доставлять туристов из четырех городов Чечни на курорты "Ведучи" и "Кезеной-Ам".

"Мы приглашаем жителей активно принимать участие в развитии этого курорта. Тестовый запуск этой трассы позволит принимать горнолыжников целый год. Это очень важно для развития этого вида спорта не только в Чеченской Республике, но и в целом в РФ", - сказал на открытии генеральный директор госкорпорации "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев.

Новая точка притяжения

Трасса с искусственным покрытием на чеченском курорте повторяет характеристики зимних горнолыжных трасс, подходит для начинающих и опытных катающихся. Для спуска используются обычные лыжи и сноуборд, шлем и перчатки, специальная одежда не требуется. "В первый раз катаюсь на такой трассе, в некоторых моментах чуть сложнее, но удовольствие такое же. С радостью буду приезжать сюда кататься", - рассказал лыжник Евгений Садовой из Пятигорска, который в числе первых протестировал трассу.

Открытие трассы стало хорошей новостью и для клуба "Чечен экстрим". Руководитель клуба Ильяс Хасанов ежегодно ездил в Грузию, чтобы кататься на сноуборде, сейчас у него появилась возможность получать адреналин на склонах родных гор.

"Это действительно важное событие для нас. Представьте, даже в мире нет такой трассы. Немного сложнее без снега, нужно время, чтобы привыкнуть. В летний сезон особенно востребована будет для нас", - отметил Хасанов.

На курорте "Ведучи" ежегодно появляются новые объекты, а вместе с тем растет и турпоток - за 2019 год он увеличился в пять раз. На территории курорта оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около одного километра для начинающих лыжников. К 2025 году здесь планируется построить семь канатных дорог и более 16,5 км трасс.