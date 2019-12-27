В Ленобласти запретили продавать снюс несовершеннолетним

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении продажи несовершеннолетним бестабачной никотинсодержащей продукции. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В связи с участившимися случаями отравления несовершеннолетних никотинсодержащей продукцией без табака - так называемыми снюсами - глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении их продажи несовершеннолетним", - говорится в сообщении пресс-службы.

Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена. Однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин. Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре.

Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности "снюсов" среди детей и подростков вводом ограничительных мер.