Посол России сообщил о запланированном на 2020 год визите патриарха Кирилла в Австрию

ВЕНА, 28 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может посетить Австрию с визитом в 2020 году. Об этом сообщил в пятницу российский посол в Вене Дмитрий Любинский на новогоднем приеме в посольстве РФ в Австрии.

"В конце мая [2020 года] мы будем рады приветствовать святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. Такой визит [в Австрию] тоже готовится", - заявил Любинский.

В феврале 2018 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион посетил посольство РФ в Австрии. Он обсудил с послом России в Вене Дмитрием Любинским тематику конференции в Австрии, посвященной второй годовщине встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Гаване. Конференция была посвящена положению христиан в регионе Ближнего Востока. Митрополит Иларион тогда отметил высокий уровень взаимодействия с Римско-католической церковью.