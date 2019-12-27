{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол России сообщил о запланированном на 2020 год визите патриарха Кирилла в Австрию

Он может состояться в конце мая

ВЕНА, 28 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может посетить Австрию с визитом в 2020 году. Об этом сообщил в пятницу российский посол в Вене Дмитрий Любинский на новогоднем приеме в посольстве РФ в Австрии.

"В конце мая [2020 года] мы будем рады приветствовать святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. Такой визит [в Австрию] тоже готовится", - заявил Любинский.

В феврале 2018 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион посетил посольство РФ в Австрии. Он обсудил с послом России в Вене Дмитрием Любинским тематику конференции в Австрии, посвященной второй годовщине встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Гаване. Конференция была посвящена положению христиан в регионе Ближнего Востока. Митрополит Иларион тогда отметил высокий уровень взаимодействия с Римско-католической церковью.

Теги
Франциск (Папа Римский)АвстрияРоссияКирилл (патриарх)
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
Полиция Нью-Йорка сообщила о снижении уровня террористической угрозы на Новый год
Несмотря на это, во время праздника на площади Таймс-сквер и на улицах вокруг нее будут дежурить несколько тысяч полицейских
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС