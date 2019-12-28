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Новый год и Рождество - 2020

Эксперты узнали, в каких городах чаще приглашают домой Деда Мороза

48% россиян готовы потратить на сказочных гостей до 3 тыс. руб., отмечается в исследовании платежной системы "Мир"
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Около трети россиян (34%) приглашают на новогодние праздники Деда Мороза или Снегурочку. При этом в городах с населением от полумиллиона до миллиона человек делают это чаще, чем в мегаполисах. Об этом говорится в исследовании платежной системы "Мир", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В городах-милионниках и городах с населением до полумиллиона человек сказочного дедушку на праздник приглашают 32-33% респондентов, зато в городах с населением от полумиллиона до миллиона человек таких уже 41%", - указано в исследовании.

По словам главы отдела маркетинговых исследований и аналитики платежной системы "Мир" Ирины Лобановой, в крупных городах России, особенно в городах-миллионниках, в течение всех новогодних праздников проходит много елок, различных бесплатных концертов и активностей в парках, да и самих парков, в которых можно повстречать Деда Мороза, больше. В то же время в небольших городах индустрия развлечений, в том числе детских, развита не так сильно, поэтому приглашение в гости Деда Мороза является одной из обязательных частей новогодней программы для ребенка, отметила Лобанова.

Также авторы исследования отмечают, что в России Деда Мороза и Снегурочку обычно заказывают люди в возрасте 25-44 лет, то есть те, у кого есть маленькие дети. При этом почти половина россиян (48%) готова потратить на приглашение сказочных гостей до 3 тыс. руб. Эта сумма является наименьшей из предложенных в ходе опроса. 20% респондентов сообщили, что согласны потратить от 3 до 5 тыс. руб.

Более 5 тыс. руб. за данное развлечение готов отдать каждый четвертый житель города-милионника и каждый пятый житель города с населением до полумиллиона человек.

Лобанова добавила, что те россияне, которые не приглашают Деда Мороза и Снегурочку в гости на коммерческой основе, указывают в качестве одной из основных причин высокую стоимость этой услуги. Поэтому многие сами надевают волшебный тулуп и "бороду из ваты" либо просят об этом кого-то из родных и друзей. Хотя для многих это не столько экономия, сколько хорошая традиция, отмечает эксперт.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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