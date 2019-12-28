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Дети-инвалиды показали спектакль в день годовщины освобождения Алеппо от террористов

Представление посмотрели и российские военнослужащие

АЛЕППО /Сирия/, 28 декабря. /ТАСС/. Дети с ограниченными возможностями показали новогодний спектакль в день освобождения Алеппо от международных террористов. Представление посмотрели и российские военнослужащие, которые перед этим раздали жителям Алеппо гуманитарную помощь, передает корреспондент ТАСС.

"Хотел бы поздравить также от себя с третьей годовщиной освобождения города Алеппо от международных террористов, боевиков, и хорошо, что сегодня такой солнечный день приносит нам с вами радость", - сказал журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон, комментируя гуманитарную акцию.

После спектакля российские военные поздравили детей с Новым годом, подарив им почти 70 наборов со сладостями.

"Мы сегодня в честь Рождества, Нового года и освобождения Алеппо решили организовать для детей такой праздник. Мы хотим показать всему миру, что мы победили в этой войне, восстанавливаем нашу страну, постепенно идем вперед и поздравляем всех с праздниками. И конечно, Россию, спасибо вам большое", - сказала депутат парламента Сирии, председатель благотворительной организации Зайнаб Хауля.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииНовый год и Рождество - 2020
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