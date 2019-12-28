Восстановленную школу, где преподавал Есенин, откроют для посетителей в 2020 году

РЯЗАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Восстановленная школа грамоты в Спас-Клепиках Рязанской области, в которой Сергей Есенин проходил педагогическую практику в 1911-1912 годы, станет открытой для посетителей со 2 января 2020 года, сообщил ТАСС директор музея-заповедника Есенина в Константиново Борис Иогансон.

"Школа грамоты, дававшая начальное образование, расположена рядом со второклассной учительской школой, которую окончил Сергей Есенин. В 1911-1912 годы он проходил педагогическую практику в школе грамоты. В 90-е годы прошлого века здание было уничтожено пожаром, однако недавно его удалось восстановить по фотографиям на том же самом месте. Со 2 января 2020 года в новом здании откроется экспозиция. Таким образом музей начинает год 125-летия великого поэта", - сказал собеседник агентства.

Новая экспозиция разместилась в трех залах, где можно будет узнать о первых уроках, которые давал Есенин, о клепиковских базарах и ярмарках, участником которых был начинающий поэт, а также об одном из крупных промыслов города - ткачестве. Для наполнения музейного пространства сотрудники музея-заповедника в течение нескольких лет провели большую исследовательскую работу, подбирая экспонаты, в том числе у наследников учителей, учеников и одноклассников Есенина по клепиковской школе.

В Спас-Клепиках, расположенных в 80 км от Рязани, также действует экспозиция в сохранившемся здании учительской школы - здесь Есенин обучался в 1909-1911 годы. На первом этаже здания восстановлены кухня, квартиры учителей, представлены коллекции бытовых предметов, орудий труда, одежды местных жителей конца XIX - начала XX века. На втором этаже расположены классные комнаты и общежитие учащихся юношей.

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина основан в 1965 году на базе существовавшего литературно-мемориального музея на родине поэта в селе Константинове и памятных мест в городе Спас-Клепики. Третьего октября 2020 года исполнится 125 лет со дня рождения Сергея Есенина.