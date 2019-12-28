Мутко поручил принять меры по предотвращению оттока специалистов в сфере ЖКХ в Тулуне

ТУЛУН /Иркутская область/, 28 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко в субботу на встрече с руководством ресурсоснабжающей организации, которая эксплуатирует в Тулуне водозабор и котельные, поручил принять меры поддержки для специалистов в сфере ЖКХ, чтобы мотивировать их остаться в городе.

"Надо этим заниматься, специалисты нужны, это очень отрасль серьезная, и за ней надо смотреть. Уже на третьем предприятии говорится о том, что уезжают специалисты. Получают [жилищные] сертификаты и уезжают в другие регионы", - сказал Мутко.

Он добавил, что, в частности, необходимо проработать меры по повышению уровня зарплат, а также по строительству нового жилья для специалистов.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.