{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Квартиры в строящихся для жителей Тулуна домах могут обеспечить минимальным набором мебели

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил об этом на встрече с жителями, которые получат новое жилье в микрорайоне Угольщиков
Дома для пострадавших от паводка, строящиеся в микрорайоне Угольщиков в Тулуне Светлана Латынина/ТАСС
Описание
Дома для пострадавших от паводка, строящиеся в микрорайоне Угольщиков в Тулуне
© Светлана Латынина/ТАСС

ТУЛУН /Иркутская область/, 28 декабря. /ТАСС/. Квартиры в домах, которые строятся для пострадавших от летних паводков жителей иркутского Тулуна, могут обеспечить минимальным набором мебели. Об этом в субботу сказал вице-премьер РФ Виталий Мутко на встрече с жителями, для которых иркутская компания "ВостСибСтрой" строит дома в микрорайоне Угольщиков.

На эту тему

В этом микрорайоне возводятся три двухэтажных дома на 66 квартир. Ввод первых домов состоится в марте 2020 года. Этот микрорайон является одним из самых безопасных в Тулуне, поскольку располагается на возвышенности и затопление домов там невозможно.

"Наша задача, дело чести, чтобы минимальная отделка была сделана. Мы еще подумаем о том, чтобы обеспечить строящиеся квартиры минимальным набором мебели", - сказал Мутко.

Еще одним безопасным микрорайоном, строящимся в Тулуне, является Березовая Роща. Там сейчас возводят сразу 37 индивидуальных домов. Пять из них будут полностью готовы до конца года. К 15 января 2020 года достроят еще 25 домов.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Реклама на ТАСС
Паводок в Иркутской области
Власти Тулуна создадут лесопарковую зону на месте разрушенного паводками района
По словам главы региона Игоря Кобзева, при создании зоны отдыха учтут пожелания местных жителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС