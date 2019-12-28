Квартиры в строящихся для жителей Тулуна домах могут обеспечить минимальным набором мебели

ТУЛУН /Иркутская область/, 28 декабря. /ТАСС/. Квартиры в домах, которые строятся для пострадавших от летних паводков жителей иркутского Тулуна, могут обеспечить минимальным набором мебели. Об этом в субботу сказал вице-премьер РФ Виталий Мутко на встрече с жителями, для которых иркутская компания "ВостСибСтрой" строит дома в микрорайоне Угольщиков.

В этом микрорайоне возводятся три двухэтажных дома на 66 квартир. Ввод первых домов состоится в марте 2020 года. Этот микрорайон является одним из самых безопасных в Тулуне, поскольку располагается на возвышенности и затопление домов там невозможно.

"Наша задача, дело чести, чтобы минимальная отделка была сделана. Мы еще подумаем о том, чтобы обеспечить строящиеся квартиры минимальным набором мебели", - сказал Мутко.

Еще одним безопасным микрорайоном, строящимся в Тулуне, является Березовая Роща. Там сейчас возводят сразу 37 индивидуальных домов. Пять из них будут полностью готовы до конца года. К 15 января 2020 года достроят еще 25 домов.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.