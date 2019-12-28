Главный диетолог Минздрава посоветовал устроить разгрузочный день после Нового года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян рекомендовал устроить разгрузочный день, чтобы вернуться к привычному режиму питания после приема большого количества пищи на новогодних праздниках, а также больше двигаться.

"1-го-2-го января после обильного приема пищи можно сделать разгрузочный стол. Например, кисломолочный - кефир, йогурт без сахара, простокваша, или фруктовый, овощной. Нужно разгрузить организм после большого количества пищи. Кроме того, хорошо заняться физической активностью. Это не обязательно должен быть серьезный спорт, а любая физическая активность - лыжи, плавание, прогулка. Главное, чтобы в удовольствие", - сказал он ТАСС.

Он также посоветовал употреблять на Новый год больше овощей и фруктов и "есть из небольшой тарелки". "Нужно пользоваться маленькими хитростями, чтобы обманывать организм. Например, есть лучше из небольшой тарелки, класть по чуть-чуть, принимать пищу не торопясь, чтобы организм успел осознать, что пришло насыщение. На столе должны преобладать овощи и фрукты. Во-первых, это полезно, во-вторых - низкокалорийно, в-третьих - они быстрее наполняют желудок", - сказал диетолог.

По его словам, утром перед новогодним застольем обязательно нужно позавтракать и несколько раз перекусить в течение дня, "но умеренно, чтобы до основного мероприятия оставался легкий голод".