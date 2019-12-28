Поисковики создадут на Поклонной горе в Москве экспозицию о Брестской крепости

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Петербургская творческая группа "Невский баталист", объединяющая поисковиков, в 2020 году создаст на Поклонной горе в Москве новую экспозицию, посвященную Брестской крепости. Экспозиция, как сообщил ТАСС руководитель группы Дмитрий Поштаренко, разместится в Музее Победы.

"Мы планируем строить экспозицию и уже строим, на Поклонной горе с мая месяца. Там будет Брестская крепость и освобождение Новгорода", - сказал Поштаренко.

Экспозиция создается к 75-летию Победы и расскажет о трагедии первых дней Великой Отечественной войны, а также о преступлениях фашизма против памятников культурного наследия СССР на оккупированных территориях. Всего участники группы сделали восемь панорам, первым их проектом была временная трехмерная панорама "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев" (2015 год), а к 75-летию прорыва блокады Ленинграда в январе 2018 года команда поисковиков оформила новый музейный павильон в городе Кировск Ленинградской области.

Свои экспозиции группа "Невский баталист" создает на основе исторических документов, фотографий и кадров кинохроники, а также с учетом увиденного во время раскопок на местах сражений. Их недавнюю работу в Санкт-Петербурге - музейно-выставочное пространство, представившее в формате трехмерных панорам историю всей Великой Отечественной войны глазами солдата, - ежедневно посещают 500-900 человек, среди которых много школьников.

Музей "Невского баталиста" на Невском пятачке в Ленинградской области в 2018 году посетил президент РФ Владимир Путин. В декабре 2019 года на встрече с лидерами волонтерского движения в Сочи он не исключил возможности своего участия в одной из экспедиций поисковиков. Он подчеркнул, что "память о бойцах, которые погибли, важна, но важна не для них - для нас, для наших детей и наших внуков".

Танки и самолеты

Благодаря усилиям поисковиков из разных регионов музейные экспозиции пополняются подлинными образцами военной техники, действительно участвовавшими в сражениях Великой Отечественной войны. В Псковской области в фонды военно-исторического музея в городе Остров поступают находки крупнейшей поисковой общественной организации региона "След пантеры". В ее "Вахтах памяти" участвуют поисковые отряды России, Латвии, Белоруссии и Казахстана. Поисковики помогают и в реставрации найденных артефактов.

"Это единственный в РФ музей по стрелковому вооружению, нет такого музея нигде. А вооружение поднято в ходе поисковых экспедиций, за эти годы мы 14 танков подняли, на Поклонной горе в Москве два танка наших стоят. В Кубинке вся техника бегает, в фильмах снимается, это тоже наша - Т-34, Т-70, подняты нами из псковских болот. В планах новая экспедиция по подъему техники", - рассказал ТАСС руководитель "Следа "Пантеры", председатель псковского регионального отделения "Поискового движения России" Геннадий Корольков.

Во Владимирской области главным итогом 2019 года для поисковиков стало захоронение младшего лейтенанта Матвея Теплицына, погибшего при крушении истребителя Ла-5 в ходе тренировочного полета Высшей офицерской школы воздушного боя в июле 1944 года. Поиски самолета и останков пилота шли с 2016 года, но лишь в 2019-м удалось найти воронку от него и поднять обломки вместе с останками пилота. Поисковики установили личность погибшего по документам в планшете и нашли родственников пилота в Рязанской области, считавших его без вести пропавшим под Тамбовом.

Подводя итоги полевого сезона 2019 года, председатель совета Владимирского регионального отделения поискового движения России, командир поискового отряда "Амулет" Вячеслав Казаков отметил: "Это масштабная экспедиция, для нас новая, и такой интересный, сложный поиск. В самолете было обнаружено большое количество документов в хорошей сохранности, и это уникально не только для Владимирской области, но и в целом для поискового движения".

Поисковым отрядам Тверской области удалось по данным военных архивов достоверно установить состав экипажа самолета Пе-2, сбитого в августе 1942 года около населенного пункта Зельково Ржевского района. Боевая машина принадлежала 11-му отдельному разведывательному авиаполку 3-й Воздушной армии Калининского фронта. Место падения в начале декабря 2019 года обследовали совместно тверской поисковый отряд "Русь" и члены молодежного объединения "Отечество" из Татарстана.

"По номерным деталям самолета была установлена его принадлежность, состав экипажа, их имена, были найдены фрагменты останков. Поисковая экспедиция продолжится весной 2020 года, когда позволят погодные условия", - сказал ТАСС председатель Тверского регионального отделения "Поискового движения России" Олег Сергеев.

Что важно при поиске

Поисковики рассказали ТАСС, что один из самых сложных этапов их работы - установление имен погибших и поиск родственников. "Самое главное - найти медальон, прочитать его, но даже это не дает стопроцентной гарантии, что он принадлежал именно этому человеку. Бывает, что находят останки бойца, а у него в кармане - три медальона, и вот попробуйте установить, какой из них принадлежал ему. То же самое с подписными вещами - котелками, ложками, которыми могли, например, просто поменяться, подарить их друг другу. Гарантию может дать только генетическая экспертиза, но это очень дорогостоящая процедура", - отметил Сергеев.

В Псковской области в полевом сезоне 2019 года поисковики обнаружили останки 666 воинов. Имена погибших участники объединения устанавливают по личным вещам, медальонам, наградам, а также используют для работы объединенные электронные базы данных. Объект двухлетних исследований, завершенных в этом году, - бывший советский военный госпиталь у деревни Иванцево Невельского района. Раскопки помогли спасти братское захоронение, на котором уже шло строительство.

"Два года поднимали госпиталь, в котором умерли офицеры и солдаты, 287 человек. Раньше деревня была вымершая, приехали дачники, начали строиться, они не знали ничего. Мы выяснили, что здесь был госпиталь и захоронение, а на воинском захоронении уже баню поставили, она 10-15 лет стояла. Все жители пришли, среди них был подполковник в отставке, ему под 80 уже, говорил, что ничего не знал. Он пришел, бутылку водки взял, сел на крыльцо бани, выпил сразу полбутылки и заплакал. Мы, конечно, эту баню перенесли, народу много было, бойцов подняли и всех перезахоронили", - рассказал Геннадий Корольков.

По его словам, в 2020 году "Вахту памяти" будут проводить в поселке Идрица Себежского района. "Мы три года идем по следам 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, которая водрузила Знамя Победы над Рейхстагом. Цель № 1 - как можно больше привлечь молодежи и студентов, проводим уроки мужества в университетах, школах. Проводим инструкторско-методические занятия по эксгумации бойцов: как поднимать, как узнать, сколько ему [бойцу] лет было, целая наука", - уточнил собеседник агентства. Он также добавил, что в последние годы организации удалось увеличить объем работ, в том числе за счет грантовой поддержки региональных властей. В планах поисковиков - написать книги памяти о бойцах, поднятых в ходе экспедиций.

Курские поисковики ставят своей задачей на 2020 год старт новой программы по увековечиванию памяти погибших. "Мы единственные среди регионов России сегодня готовы к исполнению федеральной целевой программы "Увековечивание памяти" на 2019-2024 годы, потому что у нас сделана полностью Книга памяти по захороненным, и она гораздо полнее той, что имеют военкоматы. Главная задача на 2020 год - запустить эту программу и по нашим спискам делать новые плиты [в местах захоронения советских солдат и мирных жителей]", - сообщил ТАСС руководитель центра "Поиск" Игорь Цуканов.

За 30 лет работы центр, на базе которого создано около 30 поисковых отрядов, обнаружил останки более 13 тыс. советских солдат и мирных жителей. Благодаря работе курских поисковиков создано 17 томов Книги памяти с именами свыше 200 тыс. жителей региона. При поддержке федерального центра курские поисковики в 2020 году планируют продолжить работы на месте бывшего немецкого лагеря для военнопленных, который располагался в центре Курска.

"Страна героев"

Поисковое и военно-патриотическое движение приобретает новые формы, помогающие молодежи ближе познакомиться с историей. Все более популярными становятся лагеря "Страна героев", организованные Российским военно-историческим обществом (РВИО) в рамках нацпроекта "Культура": за лето 2019 года в них побывали свыше 4 тыс. школьников 12-17 лет из разных регионов страны.

"В Крыму на базе оздоровительного лагеря "Лесной" под Судаком с июня по август побывало 1400 детей из почти 30 регионов РФ. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Карелия, Калининград, Брянск, Краснодар, Тюмень, Кемерово", - рассказал ТАСС директор Агентства развития внутреннего туризма Виталий Мартынюк.

"Был реализован хороший проект из Краснодарского края "История родины", - отметил Мартынюк. - Это серия лекций и семинаров, которые читаются детьми своим сверстникам на тему патриотизма, вклада региона в Победу, героических личностях. То есть дети учат детей, чем можно гордиться в своем крае".

Также участники смен создали 15 видеороликов в рамках проекта "Кино Победы": кто-то рассказывал об истории своей семьи, кто-то об истории своего города или села, а также о жизни лагеря. Ролики размещали в социальных сетях. "Во время одной из смен случилось и такое, что участник лагеря "Страна героев" спас человека, отдыхавшего на пляже. Он заметил, что мужчина тонул, он вытащил его на берег и с помощью навыков, полученных в лагере по медицинской подготовке, спасению, оказал необходимую помощь. Как оказалось, мужчина потерял сознание от солнечного удара", - поделился Мартынюк.

В этом году благодаря нацпроекту по стране было открыто три лагеря - в Ростовской, Астраханской областях и в Крыму, в каждом из которых отдохнули по 1,4 тыс. человек. "В следующем году будет открыто пять лагерей. Сейчас идет конкурс, подано 30 заявок. Наиболее интересные проекты представлены республикой Мордовия, Волгоградской областью, Башкирией, Костромской и Тверской областями. Рано говорить, но есть большая доля вероятности, что они станут победителями", - считает директор агентства. Организаторы ожидают, что в каждом из этих лагерей в 2020 году отдохнет по тысяче детей, а делегации пришлют не менее чем из 50 регионов.