Казахстан намерен возобновить сертификацию по программе IOSA для внутренних рейсов

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана после катастрофы самолета компании Bek Air намерены возобновить для внутренних авиарейсов требования обязательной сертификации и аудита по безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA). Об этом сообщил в субботу на брифинге заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития республики Берик Камалиев.

"Что касается сертификации IOSA для внутренних перевозок, да, эту работу мы продолжим, вернемся обязательно. Для международных полетов это требование есть, для внутренних в 2016 году у нас было правило, потом по просьбе бизнес-сообщества они были исключены. Мы к этому вопросу вернемся", - сказал он.

Требования обязательной сертификации и аудита по программе IOSA для авиакомпании Bek Air, по его словам, были отменены в связи с обращением бизнес-сообщества.