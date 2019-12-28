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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Почти 500 жителей Алма-Аты сдали кровь в день катастрофы самолета

Глава администрации города Бакытжан Сагинтаев также сообщил, что врачи уже провели 19 операций пострадавшим

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Почти 500 алмаатинцев сдали в пятницу кровь для пострадавших в результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air. Об этом сообщил в субботу аким (глава администрации) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев.

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"Алмаатинцы вновь проявили неравнодушие и сострадание. За вчерашний день в городском центре кровь сдал 341 донор, в республиканском - 149. Выражаю благодарность горожанам, всему медперсоналу и врачам за оказываемую помощь. Желаю скорейшего выздоровления. Еще раз приношу соболезнования родным погибших", - написал он на своей странице в Instagram.

Сагинтаев также сообщил, что встретился с главврачами клиник города, в которых находятся 49 пострадавших в авиакатастрофе, в том числе девять детей.

"Среди пострадавших двое граждан Украины, один из Кыргызстана. С момента госпитализации врачи, психологи, медперсонал беспрерывно оказывают всю необходимую помощь. Проведено 19 оперативных вмешательств", - уточнил он.

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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