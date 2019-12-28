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В США вступил в силу запрет на продажу табачных изделий гражданам, не достигшим 21 года

Речь идет как об обычных сигаретах, так и об электронных

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Запрет на продажу табачных изделий лицам моложе 21 года вступил в силу в Соединенных Штатах. Об этом сообщило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

"20 декабря 2019 года президент [США Дональд Трамп] подписал законопроекты, предполагающие повышение минимального возраста для продажи табачных продуктов с 18 до 21 года. Теперь торговым точкам запрещено продавать любую табачную продукцию, включая сигареты, сигары и электронные сигареты, лицам моложе 21 года. FDA будет предоставлять дополнительные подробности на эту тему по мере их появления", - говорится в размещенном на сайте уведомлении.

Повышение возрастной планки было предусмотрено в пакете законопроектов о финансировании работы федерального правительства в 2020 финансовом году (начался в США 1 октября), подписанном американским президентом. Точный срок введения ограничения при этом не устанавливался: у FDA было шесть месяцев на то, чтобы внести поправки в свои регламенты, и еще три месяца на то, чтобы ввести их в действие. Тем не менее, из уведомления следует, что правило уже действует.

Аналогичная норма ранее уже была установлена в 19 американских штатах, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Техас, а также в столичном округе Колумбия, однако в остальных регионах минимальный возраст, когда можно приобретать табачные изделия, был ниже.

Инициатива о запрете продажи электронных сигарет лицам младше 21 года была выдвинута президентом США Дональдом Трампом в ноябре. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первый в стране случай смерти от курения электронных сигарет, произошедший в результате тяжелого респираторного заболевания. Сейчас эксперты говорят уже о более 50 умерших по этим причинам.

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