В Праге вновь осквернили памятник маршалу Коневу

На руку выполненной из бронзы статуи стоящего во весть рост полководца неизвестные вандалы повесили гирлянду из сарделек. К ней они прикрепили памятные ленты, снятые с венков, которые были возложены к монументу 16 декабря текущего года по случаю 122-ой годовщины со дня рождения маршала. В прошедшей почти две недели назад церемонии принимала участие его внучка Елена Конева, представители посольства РФ в Чехии, Коммунистической партии Чехии и Моравии, местных общественных организаций и гражданские активисты.

ПРАГА, 28 декабря. /ТАСС/. Неизвестные осквернили установленный на площади Интербригады в шестом районе чешской столицы памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу. Решение о переносе монумента с общественной территории было принято муниципальными властями в сентябре текущего года.

У памятника дежурит полиция. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента и поиску хулиганов.

Между тем власти района Прага-6 разрешили в субботу проведение у памятника Коневу митинга в поддержку их решения о его переносе. До этого у монумента планируют собраться представители чешской общественности, требующие сохранения памятника полководцу, войска под командованием которого освободили город от нацистов 9 мая 1945 года.

Решение о переносе

Совет района Прага-6 принял 12 сентября постановление о переносе памятника Коневу. На его месте должен быть установлен мемориал в честь освобождения Праги. Муниципалитет района планирует найти площадку, куда будет перемещен памятник советскому маршалу.

Свое возмущение решением о переносе памятника 13 сентября выразил МИД РФ. В министерстве отметили, что принятое на муниципальном уровне решение "способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа". Как подчеркнули в ведомстве, МИД рассчитывает, что "инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки".

Местное население неоднократно демонстрировало свое недовольство решением властей о переносе монумента. Так, в конце августа вандалы облили красной краской постамент и нижнюю часть скульптуры стоящего в полный рост маршала. Ими были сделаны оскорбительные надписи. В середине сентября местный житель в знак протеста приковал себя металлической цепью к пьедесталу памятника.

Президент Чехии Милош Земан в сентябре высказывался за сохранение памятника Коневу в шестом столичном районе. Глава государства заявил в эфире телеканала "Баррандов", что он "рекомендовал бы оставить памятник на месте". ЦК Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) 14 сентября принял постановление с призывом к правительству, МИД и министерству обороны республики воспрепятствовать реализации планов властей района Праги-6 перенести памятник Коневу.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-ой годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец. Монумент находится в собственности властей шестого столичного района.