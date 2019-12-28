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Активисты ОНФ подарили подарки детям-инвалидам в ходе "Елки желаний" в Ярославле

В частности, поздравления получили воспитанники школы дистанционного обучения в Центре помощи детям

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Активисты ОНФ в рамках благотворительной акции "Елка желаний" осуществили мечты детей с инвалидностью в Ярославской области, подарив им кукольный домик, акварельные карандаши и компьютерное кресло. Об этом ТАСС сообщил член регионального штаба ОНФ Игорь Ямщиков.

"В рамках благотворительной акции "Елка желаний" Общероссийский народный фронт исполнил новогодние желания детей с ограниченными возможностями здоровья из Ярославской области, обучающихся на дому. Мы подарили ребятам подарки, которые они хотели бы получить от Деда Мороза. Сегодня вручили кукольный домик, акварельные карандаши, компьютерное кресло. В ближайшее время доставим еще два подарка - робота-собачку и сканер", - прокомментировал член регионального штаба ОНФ Игорь Ямщиков.

К восьмилетней Прасковье Жуковой участники движения приехали в село Ширинье Ярославского района. Ямщиков в костюме Деда Мороза поздравил девочку и вручил ей подарок. Затем активисты ОНФ поздравили воспитанников школы дистанционного обучения в Центре помощи детям.

"Новый год - время чудес. Дети, столкнувшиеся с теми или иными испытаниями, особенно нуждаются в чуде. Мы надеемся, что помогли создать для этих ребят атмосферу новогодней сказки, поверить в себя и в то, что все будет хорошо", - добавил Ямщиков.

"Елка желаний" - благотворительная акция, участники которой помогают тяжелобольным детям и детям в трудной жизненной ситуации исполнить мечту. В текущем году проект начал свою работу во многих регионах и городах страны. Второй год подряд в нем принимает участие президент РФ Владимир Путин. Своим примером он привлек к участию в акции тысячи чиновников разного ранга, губернаторов, депутатов и даже звезд эстрады, таким образом подарив тысячам больных детей со всей России возможность исполнить мечты.

На форуме добровольцев в Сочи президент снял с праздничной елки открытку с желанием 10-летнего Андрея из Ставропольского края побывать на Красной Поляне в Сочи. Пожелание было выполнено, мальчика привезли в Сочи, он посетил зимние курорты Красной Поляны и покатался на лыжах.

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РоссияЯрославская область
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