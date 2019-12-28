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Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Коневу в Праге

В диппредставительстве призвали чешские власти обеспечить памятнику надлежащую охрану и "не оставлять безнаказанными варварские преступления"

ПРАГА, 28 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии осудило произошедший в субботу акт вандализма по отношению к памятнику маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу в Праге, который муниципальные власти решили перенести с общественной территории. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского дипломатического представительства Николай Брякин.

"Очередная вандальская выходка в отношении памятника маршалу Ивану Степановичу Коневу в городском районе Прага-6 выглядит особо цинично и наглядно демонстрирует уровень культуры тех, кто здесь борется с памятниками освободителям и одновременно пытается героизировать пособников нацистов, - подчеркнул он. - В очередной раз призываем чешские власти обеспечить памятнику нашей общей истории - мемориалу Ивана Степановича Конева - надлежащую охрану и не оставлять безнаказанными варварские преступления".

Неизвестные хулиганы повесили на руку выполненной из бронзы статуи стоящего во весь рост полководца гирлянду из сарделек. К ней они прикрепили памятные ленты, снятые с венков, которые были возложены к монументу 16 декабря текущего года по случаю 122-й годовщины со дня рождения маршала. В прошедшей почти две недели назад церемонии принимала участие его внучка Елена Конева, представители посольства РФ в Чехии, Коммунистической партии Чехии и Моравии, местных общественных организаций и гражданские активисты.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил в субботу в комментарии ТАСС, что те, кто осквернили памятник маршалу Коневу в Праге, таким образом обеляют нацизм.

Решение о переносе

Совет района Прага-6 принял 12 сентября постановление о переносе памятника Коневу. На его месте должен быть установлен мемориал в честь освобождения Праги. Муниципалитет района планирует найти площадку, куда будет перемещен памятник советскому маршалу.

Свое возмущение решением о переносе памятника 13 сентября выразил МИД РФ. В министерстве отметили, что принятое на муниципальном уровне решение "способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа". Как подчеркнули в ведомстве, МИД рассчитывает, что "инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки".

Местное население неоднократно демонстрировало свое недовольство решением властей о переносе монумента. Так, в середине сентября местный житель в знак протеста приковал себя металлической цепью к пьедесталу памятника.

Президент Чехии Милош Земан в сентябре высказывался за сохранение памятника Коневу в шестом столичном районе. Глава государства заявил в эфире телеканала "Баррандов", что он "рекомендовал бы оставить памятник на месте". ЦК Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) 14 сентября принял постановление с призывом к правительству, МИД и министерству обороны республики воспрепятствовать реализации планов властей района Прага-6 перенести памятник Коневу.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец. Монумент находится в собственности властей шестого столичного района.

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