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Эксперт: на нормализацию ситуации с климатом на планете понадобится не менее 100 лет

Площадь холодных регионов будет все больше уменьшаться в размерах, считает геолог-климатолог из Национального совета по исследованиям Ренато Колуччи

РИМ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. В самое ближайшее время на Земле значительно увеличится территория с теплым климатом. Такой прогноз высказал в беседе с корреспондентом ТАСС итальянский геолог-климатолог из Национального совета по исследованиям Ренато Колуччи. Расширение площади жарких зон и фактическое исчезновение сезонов в средней полосе, по его мнению, станет главным следствием изменения климата на планете.

"Дождь в Москве в конце декабря - не нормальное явление. Конечно, нельзя судить об общем процессе по отдельным случаям, но они повторяются все чаще и с большей интенсивностью. В ближайшее время климат в Москве станет таким, как в южной части Польши. Климат в Италии, даже в северных районах, станет таким, какой сейчас в Северной Африке", - считает эксперт.

По его мнению, районы, где в настоящее время жаркий климат, будут расширяться к северу. Между тем, площадь холодных регионов будет все больше уменьшаться в размерах. И, соответственно, летний период будет все длиннее и жарче, а зимы - все более короткими и менее холодными. Изменение этих соотношений приведет к обострению всех природных феноменов и увеличению ущерба от них.

На самом деле планета остывает

Колуччи отметил, что в период, отсчитываемый с 6 тыс. лет назад до начала прошлого века, на поверхности Земли температура опустилась примерно на полградуса. И только за последние 100 лет она увеличилась на один градус. "Это увеличение спровоцировано исключительно деятельностью человека. Никаких натуральных причин нет, потому что натуральный цикл вел бы к похолоданию", - убежден ученый.

По его убеждению, на исправление ситуации потребуется не менее 100 лет. Все климатические изменения повлекут масштабную миграцию людей. "В ряде районов станет так жарко, что это приведет к проблемам с водоснабжением, распространению болезней, люди будут перебираться в более прохладные регионы. Даже в том случае, если все решения по борьбе с изменением климата на планете будут выполнены немедленно, для нашего поколения уже ничего не изменится... Необходимо время, через 100 лет, возможно, удастся нормализовать ситуацию, но 5-10 и даже 30 лет недостаточно", - считает эксперт.

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