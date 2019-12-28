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Путин подписал закон, разрешающий ввоз в Россию медикаментов с наркотическими веществами

Перечень заболеваний, состояний и соответствующих лекарств будет определять профильное ведомство
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешает ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи конкретным пациентам. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Законом устанавливается возможность ввоза в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов при наличии решения врачебной комиссии", - говорится в сопроводительных материалах к закону.

Перечень заболеваний, состояний и соответствующих лекарств будет определяться профильным ведомством.

Законом уточнены понятия "референтный лекарственный препарат", "воспроизведенный лекарственный препарат", "терапевтическая эквивалентность лекарственных препаратов", а также введены термины "оригинальный лекарственный препарат", "биоэквивалентность лекарственных препаратов". Предусматривается, что экспертиза лекарств включает в себя также "экспертизу регистрационного досье в целях определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов".

Закон наделяет правительство РФ полномочиями по "установлению порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов и формы заключения комиссии экспертов о взаимозаменяемости либо о том, что лекарственный препарат не является взаимозаменяемым". Прописаны правила определения взаимозаменяемости отдельных групп медикаментов (в том числе критерии, на основании которых комиссия экспертов дает заключение о взаимозаменяемости либо ее невозможности).

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2020 года, за исключением некоторых положений документа, которые вступят в силу с 1 января 2023 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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