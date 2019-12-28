Орнелла Мути учит русский язык и хочет получить гражданство России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Актриса Орнелла Мути учит русский язык и хотела бы получить паспорт гражданина РФ. Об этом она сообщила журналистам в субботу во время экскурсии по выставке Никаса Сафронова в Музее современной истории России.

"Я являюсь резидентом в России, но, к сожалению, я не сделала все документы. Мне сказали, что мне готовы предоставить паспорт, я бы хотела. Здесь я чувствую себя, как дома, я впитала часть вашей культуры", - сказала актриса.

Она напомнила о своих русских корнях - ее "дедушка был медиком при царе, а бабушка пианисткой". Слухи о том, что артистка хочет получить гражданство РФ, уже ходили в 2016 году. Тогда агенты актрисы сообщили, что она не обращалась за российским гражданством. В том же году сообщалось, что Мути купила квартиру в Москве.

"Я учу русский язык, но не хватает практики", - добавила Мути, на что Никас Сафронов пообещал ей помочь с изучением русского языка. Он также в шутку сделал ей предложение выйти замуж, на что Мути со смехом ответила, что подумает.

Актриса добавила, что выставка Сафронова "Иные миры" пришлась ей по душе. "Мне очень понравилась выставка, она бесспорно оригинальная, здесь очень много воспоминаний из моей жизни", - сказала Мути. Художник подарил актрисе ее портрет, он также намерен преподнести ей в подарок еще один, который сейчас находится на выставке на Сахалине.

Франческа Романа Ривелли - настоящее имя актрисы, эстонки по матери - впервые снялась в 1969 году в 14-летнем возрасте у Дамиано Дамиани в картине "Самая красивая жена" (La moglie piu bella, 1970). В ее послужном списке около 100 кино- и телевизионных ролей, в том числе она снималась у таких режиссеров, как Дино Ризи, Франческо Рози, Марио Моничелли. Российскому зрителю она запомнилась дуэтом с Адриано Челентано.