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Путин подписал закон о межведомственных комиссиях по вопросам организации детского отдыха

Межведомственная комиссия будет выезжать в детские лагеря при получении информации о возможных нарушениях

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон о создании в регионах межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". К полномочиям межведомственных комиссий будут относиться обеспечение взаимодействия различных органов и организаций, подготовка рекомендаций, проведение информационно-разъяснительной работы для бизнеса и анализ результатов оздоровительной кампании. Межведомственная комиссия будет выезжать в детские лагеря при получении информации о возможных нарушениях, проводить перед началом оздоровительной кампании обучающие семинары для руководства детских лагерей, мониторить ситуацию в сфере детского отдыха и разрабатывать предложения по повышению его эффективности, анализировать результаты оздоровительной кампании. Комиссия вправе направлять в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей предложения об исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления при наличии оснований.

Межведомственная комиссия будет создаваться решением главы субъекта РФ, в ее состав будут включаться представители региональных органов законодательной и исполнительной власти, а также территориальных отделений федеральных ведомств, осуществляющих надзор в сфере образования, соблюдения трудового законодательства, надзор в области защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологический и пожарный надзор. В работе комиссий также смогут участвовать сотрудники ведомств, отвечающих за госконтроль качества и безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах. Предусмотрено участие и представителей органов местного самоуправления, уполномоченного по правам ребенка в регионе. Решением главы региона в состав комиссии могут включаться представители общественных объединений.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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