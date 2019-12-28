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Путин подписал закон о единой электронной очереди в детские сады

Родителям ребенка будут предоставлять на едином федеральном либо региональном портале информацию об индивидуальном номере заявления, статусе его обработки и последовательности выделения места в детсаде

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Законом устанавливается, что прием в детские сады осуществляется путем распределения с использованием региональных информационных систем. Документ направлен на установление правового статуса уже функционирующих информационных систем. Информация из региональных систем будет передаваться в федеральную информационную систему доступности школьного образования.

Родителям ребенка будет предоставляться на едином федеральном либо региональном портале государственных и муниципальных услуг информация об индивидуальном номере заявления и дате его подачи, о статусе его обработки и об основаниях изменения, о последовательности выделения места в детсаде, о документе о зачислении ребенка в детсад.

Федеральная информационная система будет формироваться посредством автоматизированной передачи из региональных систем следующей информации: о численности детей, посещающих детсады, о численности детей, нуждающихся в получении мест в детском саду, о самих детсадах, об органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в части осуществления полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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