{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 50 жителей Кабардино-Балкарии удостоились наград за заслуги перед республикой

Высокие знаки отличия получили работники сельского хозяйства, системы здравоохранения, образования, науки, спорта и других сфер

НАЛЬЧИК, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков вручил 58 работникам сельского хозяйства, системы здравоохранения, образования, науки, спорта и других сфер государственные награды. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"В преддверии Нового года в Колонном зале Дома правительства состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Кабардино-Балкарской Республики. Высоких знаков отличия удостоены 58 человек - работники сельского хозяйства, системы здравоохранения, образования, науки, спорта, культуры, представители правоохранительных структур, спасательных служб, энергетического комплекса, средств массовой информации, видные общественные деятели", - говорится в сообщении.

Глава региона Казбек Коков подчеркнул, что госнаграды КБР являются знаком признания заслуг перед республикой и обществом. "У нас с вами одно общее стремление - превратить республику в благополучный и процветающий регион. Достичь этой цели можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для этого все возможное. Сопричастность к судьбе Кабардино-Балкарии, преданность своему призванию, способность идти к вершинам профессии отличает всех, кто сегодня удостоен государственных наград", - цитирует Кокова пресс-служба.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Путин подписал закон о цифровом нотариате
Нововведение позволит внести в практику возможность участия в удостоверении сделки двух и более нотариусов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС