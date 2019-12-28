Более 50 жителей Кабардино-Балкарии удостоились наград за заслуги перед республикой

НАЛЬЧИК, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков вручил 58 работникам сельского хозяйства, системы здравоохранения, образования, науки, спорта и других сфер государственные награды. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"В преддверии Нового года в Колонном зале Дома правительства состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Кабардино-Балкарской Республики. Высоких знаков отличия удостоены 58 человек - работники сельского хозяйства, системы здравоохранения, образования, науки, спорта, культуры, представители правоохранительных структур, спасательных служб, энергетического комплекса, средств массовой информации, видные общественные деятели", - говорится в сообщении.

Глава региона Казбек Коков подчеркнул, что госнаграды КБР являются знаком признания заслуг перед республикой и обществом. "У нас с вами одно общее стремление - превратить республику в благополучный и процветающий регион. Достичь этой цели можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для этого все возможное. Сопричастность к судьбе Кабардино-Балкарии, преданность своему призванию, способность идти к вершинам профессии отличает всех, кто сегодня удостоен государственных наград", - цитирует Кокова пресс-служба.