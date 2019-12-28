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Путин подписал закон о компенсациях заключенным за ненадлежащие условия содержания

Размер компенсации будет определяться судами

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон о порядке компенсаций подозреваемым и обвиняемым, которым не обеспечены надлежащие условия содержания в СИЗО и изоляторах временного содержания, а также осужденным, находящимся в местах лишения свободы. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 28 декабря. Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования.

Согласно закону, размер компенсации будет определяться судами исходя из требований заявителя с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий, выплата из бюджета будет исполняться в 90-дневный срок.

Законом также предусмотрено, что в течение 180 дней со дня его вступления в силу лицо, уже подавшее жалобу в ЕСПЧ, по которой еще не принято решение, сможет обратиться за компенсацией в российский суд, указав дату и номер жалобы в ЕСПЧ.

У обратившегося за компенсацией останется право требовать также возмещения вреда, причиненного действиями органов власти, должностных лиц, незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры или суда в порядке гражданского иска, но он уже не сможет подать иск о возмещении морального вреда.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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