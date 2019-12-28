Умер ведущий актер Тверского театра драмы Константин Юченков

ТАСС, 28 декабря. Ведущий актер Тверского академического театра драмы, народный артист России Константин Юченков, сыгравший более 100 разноплановых ролей, умер в субботу на 73-м году жизни, сообщила пресс-служба правительства региона.

"28 декабря ушел из жизни ведущий актер Тверского академического театра драмы, народный артист РФ Константин Юченков. Соболезнования родным и близким, руководству театра, коллегам Константина Юченкова выразил губернатор Игорь Руденя", - сказали в пресс-службе.

Константин Юченков родился в Смоленске в 1947 году, окончил актерский факультет ГИТИСа им. А. В. Луначарского. Работал в Ульяновском и Таллиннском драматических театрах, Тверском академическом театре драмы. За годы карьеры сыграл более 100 ролей, в 1998 году получил звание народного артиста России.

"Это большая, невосполнимая утрата для всех ценителей театрального искусства и культуры Тверской области. Представитель актерской династии, Константин Глебович более 45 лет отдал служению в Тверском академическом театре драмы", - цитирует пресс-служба правительства области главу региона Игоря Руденю.

Прощание с Юченковым пройдет 31 декабря в Тверском академическом театре драмы.