{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер ведущий актер Тверского театра драмы Константин Юченков

Ему было 72 года

ТАСС, 28 декабря. Ведущий актер Тверского академического театра драмы, народный артист России Константин Юченков, сыгравший более 100 разноплановых ролей, умер в субботу на 73-м году жизни, сообщила пресс-служба правительства региона.

"28 декабря ушел из жизни ведущий актер Тверского академического театра драмы, народный артист РФ Константин Юченков. Соболезнования родным и близким, руководству театра, коллегам Константина Юченкова выразил губернатор Игорь Руденя", - сказали в пресс-службе.

Константин Юченков родился в Смоленске в 1947 году, окончил актерский факультет ГИТИСа им. А. В. Луначарского. Работал в Ульяновском и Таллиннском драматических театрах, Тверском академическом театре драмы. За годы карьеры сыграл более 100 ролей, в 1998 году получил звание народного артиста России.

"Это большая, невосполнимая утрата для всех ценителей театрального искусства и культуры Тверской области. Представитель актерской династии, Константин Глебович более 45 лет отдал служению в Тверском академическом театре драмы", - цитирует пресс-служба правительства области главу региона Игоря Руденю.

Прощание с Юченковым пройдет 31 декабря в Тверском академическом театре драмы.

Теги
РоссияТверская область
Реклама на ТАСС
В Махачкале после реконструкции торжественно открыли центральную площадь
Специалисты обновили системы водоснабжения и водоотведения, заменили плиточное покрытие на гранитное, обустроили зоны отдыха с бесплатным доступом к интернету, а также провели другие работы по благоустройству площади
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС