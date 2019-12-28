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Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Керсти Кальюлайд считает, что с детства нужно осваивать несколько языков

ТАЛЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.

"Мои внуки вообще ходят в русский детский сад, - сказала она в субботу в интервью телеканалу ETV+. - Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше - два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство".

Она также рассказала о том, как однажды собственный сын заставил ее задуматься о том, что ситуацию с правами русскоязычных жителей Эстонии следует широко обсуждать.

"Однажды, придя из школы, он [сын Кальюлайд] спросил: "Мама, почему в Эстонии плохо быть русским?". Тогда я вдруг осознала, что и я просто приняла образ мыслей некоторых людей в Эстонии: дескать, раз ты русский, то это плохо. Мой ребенок был чистым листом, приехав в Эстонию из мультикультурной общины (в 2004-2016 годах Керсти Кальюлайд работала представителем Эстонии в Европейской счетной палате в Люксембурге - прим. ТАСС), и этот вопрос возник у него за какие-то два месяца. Значит, где-то это кроется. И значит, мы должны говорить об этом".

Ранее министр образования и науки страны Майлис Репс заявила, что все детские сады в Эстонии в будущем станут хотя бы частично эстоноязычными. Для этой цели она предложила создать в детских учреждениях дополнительные должности учителей эстонского языка - по одному в каждой русскоязычной группе. В результате по окончании детского сада все дети в русскоязычных группах должны будут владеть эстонским языком на уровне не хуже базового уровня, добавила министр.

В разных регионах Эстонии в настоящее время действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. Преподавание в них идет по системе "60/40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.

Теги
ЭстонияКальюлайд, Керсти
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