В Москве простятся с Галиной Волчек

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Прощание с актрисой и режиссером, народной артисткой СССР, художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая умерла на 87-м году жизни, пройдет в воскресенье в театре, который она возглавляла почти 50 лет. После этого артистка будет похоронена на Новодевичьем кладбище, сообщается на сайте театра.
"Галина Борисовна отдала себя "Современнику" целиком. Благодаря ее невероятному дару - и художническому, и человеческому - каждый из артистов и зрителей "Современника" чувствовал тепло, силу, защиту. Это отношение к человеку - во всех спектаклях Волчек. Это было и в каждом ее поступке. Мы по праву называли ее "мамой". И теперь мы осиротели. Гражданская панихида пройдет в театре 29 декабря в 11:00", - говорится в сообщении.
Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу в Москве с двусторонним воспалением легких 23 декабря, она умерла 26 декабря.
Как сообщила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в связи с проведением церемонии прощания участок Чистопрудного бульвара в Москве будет перекрыт. "Перекрытия: Чистопрудный бульвар (внешняя сторона) от улицы Покровка до Мясницкой улицы. Период с 6:00 до 14:00", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на этом участке также нельзя будет припарковаться и заехать на прилегающие переулки. Кроме того, парковка будет запрещена с 00:01 мск 29 декабря на Лужнецком проезде в районе дома 2, стр. 1, неподалеку от места расположения Новодевичьего кладбища.
Опора "Современника"
Соболезнования в связи с уходом артистки выразили первые лица государства, друзья и коллеги актрисы, общественные и культурные деятели.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российский лидер Владимир Путин хорошо знал Волчек, неоднократно встречался с ней и восхищался ее талантом. Как подчеркнул министр культуры РФ Владимир Мединский, Волчек принадлежала к той плеяде мастеров, которые блестяще владеют тонкостями ремесла, бережно хранят традиции русской классической школы, а вместе с тем находятся в непрерывном поиске новых форм.
Вице-премьер РФ Ольга Голодец отметила, что под руководством артистки "Современник" занял лидирующие позиции в театральном искусстве России, стал одним из самых любимых и востребованных театров столицы.
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин выделил отчаянность и смелость Волчек, которая смогла "подхватить из рук ушедшего во МХАТ [Олега] Ефремова знамя "Современника" и не изменить театру". Многие коллеги Волчек отмечали педагогические навыки артистки. Так, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков вспомнил, как Волчек поддерживала его, когда он возглавил "Табакерку". "Она была на всех наших спектаклях - и на "Матросской тишине", и на "Ревизоре". Она помогала воспитывать наших актеров, наших студентов, давая им бесценные уроки мастерства", - сказал Машков.
Художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач поделился, что Волчек была связующим звеном между МХТ и "Современником", между которыми существовали "не самые простые, но, безусловно, родственные отношения".
"Нас объединяют и школа, и время, и события, и многие великие имена. В первую очередь, имена тех, кто в 1956 году в Учебном театре Школы-студии МХАТ начинал новое, живое, честное дело - "Студию молодых актеров", ставшую затем "Современником", - сказал он. - Олег Ефремов, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Виктор Сергачев, Олег Табаков, Галина Волчек. <...> Теперь они снова вместе. А для нас оборвалась последняя ниточка - не стало человека, благодаря которому "Современник" родился и жив, того, кто полвека назад, после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал главной, несущей опорой этого театра".
Об артистке
Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. В 1955 году окончила Школу-студию им. В.И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. Горького (ныне - Школа-студия, институт им. В.И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. Чехова). В Школе-студии МХАТ училась на курсе заслуженного артиста РСФСР Александра Карева.
Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Школы приняла участие в создании театральной студии, положившей начало московскому театру "Современник". В 1972 году, два года спустя после ухода Ефремова из "Современника" Волчек была выбрана худруком этого театра.