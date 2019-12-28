В Москве простятся с Галиной Волчек

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Прощание с актрисой и режиссером, народной артисткой СССР, художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая умерла на 87-м году жизни, пройдет в воскресенье в театре, который она возглавляла почти 50 лет. После этого артистка будет похоронена на Новодевичьем кладбище, сообщается на сайте театра.

"Галина Борисовна отдала себя "Современнику" целиком. Благодаря ее невероятному дару - и художническому, и человеческому - каждый из артистов и зрителей "Современника" чувствовал тепло, силу, защиту. Это отношение к человеку - во всех спектаклях Волчек. Это было и в каждом ее поступке. Мы по праву называли ее "мамой". И теперь мы осиротели. Гражданская панихида пройдет в театре 29 декабря в 11:00", - говорится в сообщении.

Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу в Москве с двусторонним воспалением легких 23 декабря, она умерла 26 декабря.

Как сообщила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в связи с проведением церемонии прощания участок Чистопрудного бульвара в Москве будет перекрыт. "Перекрытия: Чистопрудный бульвар (внешняя сторона) от улицы Покровка до Мясницкой улицы. Период с 6:00 до 14:00", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на этом участке также нельзя будет припарковаться и заехать на прилегающие переулки. Кроме того, парковка будет запрещена с 00:01 мск 29 декабря на Лужнецком проезде в районе дома 2, стр. 1, неподалеку от места расположения Новодевичьего кладбища.

Опора "Современника"

Соболезнования в связи с уходом артистки выразили первые лица государства, друзья и коллеги актрисы, общественные и культурные деятели.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российский лидер Владимир Путин хорошо знал Волчек, неоднократно встречался с ней и восхищался ее талантом. Как подчеркнул министр культуры РФ Владимир Мединский, Волчек принадлежала к той плеяде мастеров, которые блестяще владеют тонкостями ремесла, бережно хранят традиции русской классической школы, а вместе с тем находятся в непрерывном поиске новых форм.