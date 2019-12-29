Авиакомпания Air Astana ввела пять дополнительных рейсов из Нур-Султана в Алма-Ату

НУР-СУЛТАН, 29 декабря. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания Air Astana в период с 27 по 29 декабря ввела пять дополнительных рейсов из столицы в Алма-Ату для пассажиров перевозчика Bek Air, самолет которого потерпел катастрофу. Об этом сообщил в воскресенье Комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"Для пассажиров рейсов Bek Air, отмененных до 7 января включительно, авиакомпания Air Astana при наличии мест будет предлагать цену, не превышающую стоимость первоначального билета Bek Air. В целом Air Astana ввела пять дополнительных рейсов из Нур-Султана в Алматы и обратно с 27 по 29 декабря. Авиакомпания продолжает вести работу по вводу дополнительных внутренних рейсов для того, чтобы помочь пассажирам отмененных рейсов Bek Air своевременно добраться до пункта назначения", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее авиакомпания SCAT сообщила, что продлевает оказание помощи в перевозке пассажиров Bek Air до 31 января 2020 года. Перевозка осуществляется при наличии свободных мест, для ее оформления необходимо обратиться к представителям компании Bek Air. Кроме того, в рамках поддержки SCAT уже оказала помощь в доставке экипажей Bek Air из регионов к местам проживания.

Как отметили в комитете гражданской авиации, авиакомпания Qazaq air также продолжает оказывать помощь в перевозке пассажиров Bek Air до 31 декабря 2019 года при наличии свободных мест. Кроме того, министерством индустрии и инфраструктурного развития страны для пассажиров отмененных рейсов авиакомпании Bek Air организован дополнительный поезд сообщением Нур-Султан - Алма-Ата.