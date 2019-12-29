В Москве проходит прощание с Галиной Волчек

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой СССР, художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая умерла 26 декабря на 87-м году жизни, началось в воскресенье в здании театра на Чистопрудном бульваре, передает корреспондент ТАСС.

Проститься с Волчек пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди них артисты Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Ефремов. В холле стоит портрет актрисы в зрительном зале "Современника". По замыслу фотографа Юрия Роста, это "полный зал" - на снимке запечатлены те, кто всегда останется в "Современнике", это артисты Олег Ефремов, Олег Даль, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и многие другие.

Гроб с телом Волчек установлен на сцене "Современника". Рядом сидят ее родные и близкие. Играет живой оркестр. На экране сменяют друг друга фотографии актрисы. На сцене десятки венков - от администрации президента, от правительства Москвы и др.

После прощания состоятся похороны на Новодевичьем кладбище. Волчек похоронят рядом с могилой Марка Захарова. Неподалеку также захоронены артисты Олег Табаков и Леонид Броневой.

Об артистке

Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. В 1955 году окончила Школу-студию им. Владимира Ивановича Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. Горького (ныне - Школа-студия, институт им. В. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. Чехова). В Школе-студии МХАТ училась на курсе заслуженного артиста РСФСР Александра Карева.

Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками приняла участие в создании театральной студии, положившей начало Московскому театру "Современник". В 1972 году, два года спустя после ухода из "Современника" Ефремова, Волчек была выбрана худруком этого театра.