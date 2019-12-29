Аэропорт Алма-Аты организовал бесплатную доставку тел погибших в авиакатастрофе

НУР-СУЛТАН, 29 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Алма-Аты организовал бесплатную доставку тел жертв авиакатастрофы 27 декабря в Павлодар, Кызылорду и Нур-Султан. Об этом сообщил начальник подразделения досмотра службы авиационной безопасности воздушной гавани города Эльдар Мухамедиев.

"По решению руководства международного аэропорта Алма-Аты была направлена группа сотрудников нашего аэропорта в городской морг, где наши сотрудники помогали родственникам при опознании тел погибших", - сказал он.

По его словам, которые приводит в воскресенье информационный портал 365info.kz, руководство воздушной гавани предоставило необходимую технику для доставки тел погибших. Он уточнил, что тела отправили в Нур-Султан, Павлодар и Кызылорду.

Кроме того, администрация аэропорта выразила готовность оказать содействие в организации похорон жертв трагедии.