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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Аэропорт Алма-Аты организовал бесплатную доставку тел погибших в авиакатастрофе

Администрация аэропорта также выразила готовность оказать содействие в организации похорон жертв трагедии

НУР-СУЛТАН, 29 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Алма-Аты организовал бесплатную доставку тел жертв авиакатастрофы 27 декабря в Павлодар, Кызылорду и Нур-Султан. Об этом сообщил начальник подразделения досмотра службы авиационной безопасности воздушной гавани города Эльдар Мухамедиев.

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"По решению руководства международного аэропорта Алма-Аты была направлена группа сотрудников нашего аэропорта в городской морг, где наши сотрудники помогали родственникам при опознании тел погибших", - сказал он.

По его словам, которые приводит в воскресенье информационный портал 365info.kz, руководство воздушной гавани предоставило необходимую технику для доставки тел погибших. Он уточнил, что тела отправили в Нур-Султан, Павлодар и Кызылорду.

Кроме того, администрация аэропорта выразила готовность оказать содействие в организации похорон жертв трагедии.

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КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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