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Президент Израиля осудил нападение у синагоги в США, призвав бороться с антисемитизмом

В результате нападения пострадали пять человек

ТАСС, 29 декабря. Президент Израиля Реувен Ривлин резко осудил произошедшее в субботу вечером неподалеку от здания синагоги в городе Монси (штат Нью-Йорк) нападение с ножом, в результате которого, по предварительным данным, пострадали пять человек, и призвал к борьбе с антисемитизмом.

"Шокирован и возмущен ужасной атакой в Нью-Йорке и молюсь за выздоровление всех пострадавших", - написал в воскресенье президент Израиля на своей странице в Twitter.

Ривлин подчеркнул, что проблема антисемитизма угрожает всему миру и призвал к объединению для того, чтобы решить ее. "Антисемитизм является не только еврейской проблемой, и конечно, это не только проблема государства Израиль, - заявил он. - Мы должны вместе работать для того, чтобы противостоять распространению этого зла, которое представляет собой глобальную угрозу".

Несколько человек пострадали при нападении с ножом, произошедшем 28 декабря вечером возле здания синагоги в Монси - пригороде Нью-Йорка, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев. По данным организации Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC - Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев), в результате атаки, произошедшей в доме хасидского раввина в американском городе Монси, пострадали по меньшей мере пять человек. Полиция проводит операцию на месте происшествия.

Теги
СШАИзраиль
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