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Путин подписал закон об информировании граждан о мерах социальной поддержки

Информацию можно получить через портал госуслуг, через единый колл-центр или при посещении органа власти
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий порядок информирования граждан о мерах социальной защиты и поддержки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, граждане смогут получать полную информацию о положенных им льготах, при этом варианты предоставления информации каждый человек может выбрать сам: через портал госуслуг, через единый колл-центр или при посещении органа власти. Информация обо всех льготах, причитающихся гражданину, будет вноситься в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

Документ предполагает, что выделенная телефонная линия для консультаций по поводу льгот заработает с декабря 2020 года, с июля 2021 года информацию можно будет получить при посещении органов власти.

Сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек. Не все люди "знают о положенных им льготах и выплатах, не у всех есть силы и возможности самостоятельно найти эти сведения", отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркивал, что "должна быть единая, простая и доступная система информирования, у людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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