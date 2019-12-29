Путин подписал закон об информировании граждан о мерах социальной поддержки

Согласно документу, граждане смогут получать полную информацию о положенных им льготах, при этом варианты предоставления информации каждый человек может выбрать сам: через портал госуслуг, через единый колл-центр или при посещении органа власти. Информация обо всех льготах, причитающихся гражданину, будет вноситься в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

Документ предполагает, что выделенная телефонная линия для консультаций по поводу льгот заработает с декабря 2020 года, с июля 2021 года информацию можно будет получить при посещении органов власти.

Сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек. Не все люди "знают о положенных им льготах и выплатах, не у всех есть силы и возможности самостоятельно найти эти сведения", отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркивал, что "должна быть единая, простая и доступная система информирования, у людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате".