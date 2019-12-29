Путин поздравил президента Южной Осетии с наступающим Новым годом

ЦХИНВАЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Южной Осетии.

"Отношения между нашими государствами развиваются на основе принципов союзничества и интеграции. За последнее время удалось реализовать многие проекты, способствующие социально-экономическому развитию Южной Осетии, укреплению ее государственности", - приводит пресс-служба слова президента РФ из поздравительного послания.

Глава российского государства выразил надежду на продолжение совместной работы по наращиванию двустороннего взаимодействия на самых различных направлениях.