Опрос: немцы думают, что наибольшую роль во внешней политике будут играть Меркель и Путин

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Жители Германии полагают, что наиболее значимую роль при решении глобальных проблем в наступающем году будут играть канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон. Таковы опубликованные в воскресенье в газете Welt am Sonntag результаты опроса, который провел институт YouGov.

"Какие политики будут иметь наибольшую релевантность в 2020 году при решении крупных внешнеполитических проблем?" - звучал вопрос социологов. 22% назвали Меркель, 20% - Путина, 19% - Макрона. 16% участников опроса возложили эту роль на президента США Дональда Трампа, 12% - на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

29% полагают, что найти ответы на текущие вызовы не удастся никому.

Респондентов также спросили, нужно ли Германии усилить военное присутствие в конфликтных регионах для повышения собственной внешнеполитической значимости. Большинство - 55% - высказались против, 27% - за, остальные не определились с ответом.

Сколько человек участвовали в опросе, в статье не уточняется.