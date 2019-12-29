В Оренбурге из-за гололеда в выходные пострадали почти 600 человек

ТАСС, 29 декабря. Сильный гололед в Оренбурге, где живут около 560 тыс. человек, стал причиной травмирования 299 жителей в субботу, в воскресенье с утра за медицинской помощью обратились 289 горожан, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Вчера за сутки с травмами в стационар и в травмпункт обратили 299 человек, сегодня уже 289 [человек]", - сообщила собеседница агентства.

Частая смена отрицательных и положительных температур в конце декабря привела к образованию гололеда на дорогах и тротуарах города. Ситуацию усугубил ледяной дождь, прошедший в ночь на пятницу: все покрылось ледяной коркой. В ночь на воскресенье в Оренбурге пошел небольшой снег, но ситуация только усугубилась: теперь скользкие и опасные участки скрыты под снегом.

По данным администрации города, коммунальные службы работают в усиленном режиме, однако ситуация остается напряженной. "В среднем в день во все городские травмпункты обращаются около 300 взрослых и 150 детей. В связи со сложившейся ситуацией [первый заместитель главы города] Владимир Ильиных поручил <…> в случае необходимости привлечь к административной ответственности те организации и службы, которые проводят противогололедные мероприятия в недостаточной мере. Кроме того, Владимир Ильиных обратился за поддержкой к прокурору Оренбурга Андрею Жугину, чтобы тот со своей стороны так же принял необходимые меры реагирования", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой мэрии.

По данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Оренбурге минус 4 градуса тепла, снег, в понедельник местами по области ожидается резкое понижение температуры на 10 градусов.