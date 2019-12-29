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Путин уверен, что Крымский мост способен простоять века при правильном обслуживании

Глава государства отметил, что, когда ехал по мосту, испытывал чувство восторга

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Крымский мост построен по самым современным технологиям и при правильном обслуживании может простоять века. Такой комментарий президент РФ Владимир Путин дал воскресной программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

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Глава государства отметил, что, когда ехал по Крымскому мосту, испытывал "чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом". "Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать, и он [мост] может и веками будет стоять, конечно", - сказал президент. Он подчеркнул, что при строительстве применялись "самые современные технологии".

Путин напомнил, что до этого попытки построить мост через Керченский пролив предпринимались в истории трижды, но "все безуспешно, все снеслось", поэтому и возникали предположения, что у России не получится сделать такой транспортный переход. "Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом - работали хорошо все, много и качественно работали, и практически всё - на собственных технологиях", - сказал президент.

Участников строительства моста Путин назвал молодцами. "Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо", - заключил глава государства.

Беседа корреспондента телепрограммы с президентом состоялась во время матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади, в котором Путин участвовал в среду вечером. Президент ответил утвердительно, отвечая на соответствующий вопрос, можно ли считать этот товарищеский поединок на ледовой площадке своего рода корпоративом. "Мы потом после этого [матча] зайдем ко мне домой на чашку чая", - сказал президент. На вопрос, есть ли новогодний подарок, которым его можно удивить, Путин заметил: "Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище".

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. 23 декабря 2019 года президент РФ принял участие в открытии железнодорожной части транспортного перехода между Керчью и Таманью. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
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