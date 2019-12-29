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Полиция в Пензе проверяет данные о мужчине в костюме Деда Мороза, раздававшем снюсы детям

Ранее информация об этом появилась в СМИ и соцсетях

ТАСС, 29 декабря. Полицейские в Пензе проводят проверку опубликованной в социальных сетях и СМИ информации о том, что человек в костюме Деда Мороза якобы раздавал снюсы детям возле гимназии. Об этом говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы УМВД по региону.

"29 декабря в средствах массовой информации и в социальных сетях была размещена информация о том, что неизвестный гражданин в костюме Деда Мороза возле гимназии №1 в Пензе раздавал несовершеннолетним снюсы под видом конфет. Сотрудники полиции в настоящее время проверяют данную информацию и устанавливают все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пока по данному факту в полицию заявлений не поступало.

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года. Сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином. Неофициально их также называют снюсами.

Теги
РоссияПензенская область
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