{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Супруга задержанного на Украине севастопольца Резуника заявила, что его освободили

Степана Резуника задержали в июне 2019 года при пересечении российско-украинской границы, ему вменяли в вину участие в незаконных формированиях, при этом обвинение строилось на данных из социальных сетей

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Житель Севастополя Степан Резуник, который был задержан на Украине и не мог ее покинуть в связи с тем, что в отношении него расследовалось уголовное дело, освобожден, сообщила ТАСС его жена Ирина.

На эту тему
История обмена удерживаемыми лицами после начала конфликта в Донбассе

В воскресенье проходит процесс обмена пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками.

"Пять минут назад узнала, что пересек границу Украины. [Сейчас он находится в] ДНР или ЛНР", - сказала Резуник.

Российский правозащитник Александр Молохов, курировавший дело Резуника, подтвердил, что тот был включен в список на обмен.

Степан Резуник, который ехал в Киев по личному делу, был задержан в июне этого года при пересечении российско-украинской границы. Ему вменяют в вину участие в незаконных формированиях, при этом обвинение строится на данных из социальных сетей. Резуника предлагали отпустить под залог порядка 800 тыс. рублей, но таких денег у семьи нет. Сумму удалось снизить до 240 тыс. рублей.

Семилетняя дочь Резуников Варвара записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просила отпустить ее отца. 10 июля на 41-й сессии Совета по правам человека ООН адвокат и правозащитник Александр Молохов выступил с докладом о деле Резуника.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Дело Ассанжа и WikiLeaks
Эксперт ООН заявил об угрозе для жизни Ассанжа из-за психологических пыток
Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер обратил внимание на то, что за Джулианом Ассанжем ведется 24-часовое наблюдение, и этот "стресс-фактор сделал его чрезвычайно уязвимым"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС