Супруга задержанного на Украине севастопольца Резуника заявила, что его освободили

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Житель Севастополя Степан Резуник, который был задержан на Украине и не мог ее покинуть в связи с тем, что в отношении него расследовалось уголовное дело, освобожден, сообщила ТАСС его жена Ирина.

История обмена удерживаемыми лицами после начала конфликта в Донбассе

В воскресенье проходит процесс обмена пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками.

"Пять минут назад узнала, что пересек границу Украины. [Сейчас он находится в] ДНР или ЛНР", - сказала Резуник.

Российский правозащитник Александр Молохов, курировавший дело Резуника, подтвердил, что тот был включен в список на обмен.

Степан Резуник, который ехал в Киев по личному делу, был задержан в июне этого года при пересечении российско-украинской границы. Ему вменяют в вину участие в незаконных формированиях, при этом обвинение строится на данных из социальных сетей. Резуника предлагали отпустить под залог порядка 800 тыс. рублей, но таких денег у семьи нет. Сумму удалось снизить до 240 тыс. рублей.

Семилетняя дочь Резуников Варвара записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просила отпустить ее отца. 10 июля на 41-й сессии Совета по правам человека ООН адвокат и правозащитник Александр Молохов выступил с докладом о деле Резуника.