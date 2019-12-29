Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Актриса и режиссер, народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, которая умерла 26 декабря на 87-м году жизни, похоронена на Новодевичьем кладбище. На церемонии присутствовали только близкие Волчек.

"Церемония похорон завершилась, родственники, друзья и коллеги Волчек возложили цветы на могилу", - сказал источник, участвовавший в церемонии.

Перед захоронением недалеко от могилы была проведена небольшая литургия. Волчек похоронили рядом с могилой Марка Захарова. Рядом также захоронены артисты Олег Табаков и Леонид Броневой.

Проводить артистку в последний путь на Новодевичье кладбище пришли вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, актеры Леонид Ярмольник, Михаил Ефремов, народный артист РФ Сергей Гармаш, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Церемония прощания с Волчек прошла ранее в театре "Современник". Ее посетили сотни человек, в том числе поклонники артистки, ее друзья и коллеги, а также политические, общественные и культурные деятели. Среди них вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт и многие другие. Отпевание артистки состоялось накануне.

В завершение церемонии прощания Гармаш подчеркнул, что происходит исторический момент. "Ушла великолепная семерка. Ефремов, Волчок (дружеское прозвище Галины Волчек - прим. ТАСС), Евстигнеев, Табаков, Кваша, Толмачева, Сергачев. Это семерка, которая была безусловной составляющей слова "шестидесятники", была частью нашей истории, нашей культуры. Умерла наш художественный руководитель, наш учитель, наша мама, наше сердце", - сказал он.