Пострадавшие при пожаре в селе Тисси-Ахитли в Дагестане получили финансовую помощь

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Жители села Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана, полностью или частично утратившие свое имущество во время крупного пожара весной этого года, получили от 360 тыс. до 1 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев в ходе поездки в республику.

Пожар в селе Тисси-Ахитли начался вечером 1 марта. Огонь полностью уничтожил 10 домов и частично повредил пять домов. В поврежденных и уничтоженных домах, по уточненным данным, проживали 49 человек.

"Федеральный центр, как и я обещал, исполнил свои обязательства до конца года. Все 15 дворов, 10 из которых сгорели полностью, а 5 пострадали, получили всю необходимую помощь. Помощь существенная, порядка от 360-380 тысяч до 1 млн рублей [на домовладение]. Я считаю, что эти деньги позволят восстановить здания и сооружения, которые у вас пострадали от огня", - отметил Чеботарев в ходе общения с жителями села.

Он отметил, что планировал приехать в село и пообщаться с жителями лично, но из-за погодных условий это оказалось невозможно, общение состоялось во видеомосту.

"То, что случилось в марте этого года, не могло оставить равнодушным никого. Благодарю главу Цумадинского района, который повел себя очень достойно и неравнодушно, Владимира Абдуалиевича (Васильева, главу Дагестана - прим. ТАСС) за то, что взял под личный контроль, а главу Чеченской Республики, что оказал помощь", - сказал Чеботарев.

Как сообщил глава Дагестана Владимир Васильев, в Тисси-Ахитли в 2020 году будут построены спортивные площадки, на эти цели выделено более 15 млн рублей. "По этому событию были приняты целый ряд еще шагов, <…> "Газпром" восстановил газовые сети, которые длительное время не функционировали из-за природных валов и оползней. Также мы готовим сейчас работу по профилактике, оперативному и локальному тушению начальной стадии пожара в горных районах, эту задачу, надеемся, в течение 2020 года реализуем", - добавил он.