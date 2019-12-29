Одна из платформ экспресс-доставки Alibaba поощрила лучших курьеров отдыхом на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 29 декабря. /ТАСС/. Онлайн-платформа экспресс-доставки Cainiao Guoguo, входящая в логистическую сеть компании Alibaba Cainiao Network выбрала южную китайскую провинцию Хайнань в качестве места для отправки туда на отдых отличившихся в работе сотрудников. Как сообщает агентство " Синьхуа ", почти 100 курьеров получили возможность на бесплатной основе провести трехдневные каникулы на курорте в городе Ваньнин.

Такого поощрения удостоились лишь самые самоотверженные курьеры, продемонстрировавшие скорость, эффективность и высокий уровень сервиса в работе. Каждый из них доставлял в день свыше 150 заказов без каких-либо нареканий со стороны клиентов. К примеру, доставщик из Пекина по имени Ло Тянь, обслуживающий 126 зданий в Тяньтунъюане, одном из самых густонаселенных жилых районов города, за прошедший месяц сумел вовремя и без нарушения правил доставить около 6 тыс. посылок. "Эта работа требует от тебя быть у дверей клиентов быстро и вовремя, а также быть доступным для звонка круглый год", - приводит агентство его слова.

Как заявил генеральный директор Cainiao Guoguo Ли Цзянхуа, высокий уровень сервиса в компании во многом зависит от тяжелого труда курьеров. По его словам, компания со своей стороны также работает над тем, чтобы помочь сотням тысяч доставщиков получать удовлетворение от своего труда и реализовать мечты о лучшей жизни.

На курорте в Ваньнине ударники труда не только отдыхали и набирались сил в мягком тропическом климате острова, но и приняли участие в дружеских спортивных состязаниях с "профессиональным уклоном", среди которых были пляжные забеги и упаковка посылок на скорость.

Служба доставки в Китае

В 2017 году, согласно данным Государственного почтового управления КНР, совокупный доход участников рынка экспресс-доставки в Китае достиг 500 млрд юаней (около $72 млрд). С 2007 года средний прирост данного показателя превышает 30%. По общему масштабу данной индустрии Китай удерживает мировое лидерство.

Стремительное развитие данного рынка в Китае началось около восьми лет назад и неразрывно связано с бурным ростом электронной торговли в стране. Ежегодно в КНР появляются новые участники рынка курьерской доставки, которые постоянно совершенствуют и оптимизируют сферу услуг, активно прибегая к внедрению последних достижений в сфере информационных технологий. В числе крупнейших игроков в сфере экспресс-доставки такие компании, как ZTO Express, STO Express, Yunda Express и другие. Сеть экспресс- отправлений покрывает в настоящее время свыше 80% территории страны.