{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Девочка из Дагестана, доставленная в нижегородский ожоговый центр, находится в реанимации

Ее состояние оценивается как тяжелое

ТАСС, 29 декабря. Восьмилетняя девочка из Дагестана, получившая ожоги 60% тела, находится в сознании в реанимации ожогового центра Нижнего Новгорода. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжского исследовательского медуниверситета, куда накануне была доставлена пациентка.

"[Девочка] находится в реанимации, в сознании, дышит самостоятельно. Состояние оценивается как тяжелое. В основном, [у нее] ожоги верхних и нижних конечностей. Вчера была перевязка, сейчас проводится необходимая терапия", - сказала собеседница агентства.

Ранее пресс-служба Минздрава Дагестана сообщила, что в результате несчастного случая ребенок получил термические ожоги 60% поверхности тела, 40% из них глубокие.

Несколько дней она находилась в реанимации ожогового отделения Республиканской клинической больницы, в субботу ночью пациентку перевезли в Нижний Новгород.

Теги
РоссияНижегородская областьДагестан
Реклама на ТАСС
Дело Ассанжа и WikiLeaks
Эксперт ООН заявил об угрозе для жизни Ассанжа из-за психологических пыток
Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер обратил внимание на то, что за Джулианом Ассанжем ведется 24-часовое наблюдение, и этот "стресс-фактор сделал его чрезвычайно уязвимым"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС