Девочка из Дагестана, доставленная в нижегородский ожоговый центр, находится в реанимации

ТАСС, 29 декабря. Восьмилетняя девочка из Дагестана, получившая ожоги 60% тела, находится в сознании в реанимации ожогового центра Нижнего Новгорода. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжского исследовательского медуниверситета, куда накануне была доставлена пациентка.

"[Девочка] находится в реанимации, в сознании, дышит самостоятельно. Состояние оценивается как тяжелое. В основном, [у нее] ожоги верхних и нижних конечностей. Вчера была перевязка, сейчас проводится необходимая терапия", - сказала собеседница агентства.

Ранее пресс-служба Минздрава Дагестана сообщила, что в результате несчастного случая ребенок получил термические ожоги 60% поверхности тела, 40% из них глубокие.

Несколько дней она находилась в реанимации ожогового отделения Республиканской клинической больницы, в субботу ночью пациентку перевезли в Нижний Новгород.