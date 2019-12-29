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Из аэропорта Махачкалы отправлен первый самолет, выполняющий рейс в Саудовскую Аравию

Полеты будут выполняться раз в две недели. В дальнейшем количество рейсов могут увеличить

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Самолет, совершающий первый регулярный рейс в Джидду (Саудовская Аравия), отправлен из аэропорта Махачкалы в воскресенье, полеты будут выполняться раз в две недели, сообщил ТАСС генеральный директор хадж-компании "Марва-тур" (организует рейс совместно с авиакомпанией Utair) Булат Курбанов.

"Первый рейс вылетел из Махачкалы с загрузкой 100%. Обратный рейс из Джидды запланирован на 10 января, полеты будут выполняться регулярно, раз в две недели", - сказал Курбанов.

По его словам, при наличии спроса в дальнейшем возможно увеличение частоты вылетов. "Сейчас у нас загрузка 100% на первые четыре-пять рейсов. Планируем, если спрос будет расти, увеличить количество рейсов до одного раза в неделю", - пояснил Курбанов, добавив, что вопрос об увеличении частоты вылетов планируется рассматривать ближе к началу летнего сезона.

О планах по открытию регулярного рейса в Джидду авиакомпания Utair информировала в октябре этого года. Как ранее сообщал Курбанов ТАСС, с открытием прямого авиасообщения между югом России и Саудовской Аравией ожидается увеличение количества паломников, отправляющихся в малый хадж (обряд паломничества в исламе, который, в отличие от большого хаджа, может совершаться на протяжении всего года - прим. ТАСС) на 30-40%.

Хадж - обязательное для мусульман паломничество к святым местам в Мекке и Медине, которое хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый последователь пророка Мухаммеда. В 2019 году, по данным властей Саудовской Аравии, в хадже приняли участие более 2,4 млн паломников, более половины из которых прибыли в королевство из-за рубежа. Из России в 2019 году в хадж отправились 25,5 тыс. мусульман.

Теги
РоссияСаудовская АравияСеверный КавказСКФОДагестан
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