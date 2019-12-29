{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минкомсвязь начала проверку по факту возможной утечки данных с портала госуслуг

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что персональные данные более 28 тыс. пользователей, предположительно, из ХМАО оказались в свободном доступе из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ начала проверку в связи с возможной утечкой данных 28 тыс. пользователей портала госуслуг, о чем сообщали СМИ в воскресенье. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

На эту тему
Утечки конфиденциальной информации: почему их все больше и как с ними бороться

"В настоящий момент системы работают в штатном режиме. По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка", - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна сообщил, что персональные данные более 28 тыс. пользователей портала госуслуг, предположительно, из Ханты-Мансийского автономного округа оказались в свободном доступе из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала.

Отмечалось, что в сеть утекли такие данные, как ФИО, дата рождения, СНИЛС и ИНН, номер телефона, электронная почта, информация о детях и другие сведения. Вместе с тем, как уточняла газета, уязвимость была закрыта в 15:30 мск.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Из аэропорта Махачкалы отправлен первый самолет, выполняющий рейс в Саудовскую Аравию
Полеты будут выполняться раз в две недели. В дальнейшем количество рейсов могут увеличить
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС