Минкомсвязь начала проверку по факту возможной утечки данных с портала госуслуг

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ начала проверку в связи с возможной утечкой данных 28 тыс. пользователей портала госуслуг, о чем сообщали СМИ в воскресенье. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

почему их все больше и как с ними бороться

Утечки конфиденциальной информации: почему их все больше и как с ними бороться

"В настоящий момент системы работают в штатном режиме. По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка", - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна сообщил, что персональные данные более 28 тыс. пользователей портала госуслуг, предположительно, из Ханты-Мансийского автономного округа оказались в свободном доступе из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала.

Отмечалось, что в сеть утекли такие данные, как ФИО, дата рождения, СНИЛС и ИНН, номер телефона, электронная почта, информация о детях и другие сведения. Вместе с тем, как уточняла газета, уязвимость была закрыта в 15:30 мск.