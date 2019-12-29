"Ростелеком" опроверг информацию об утечке данных пользователей портала госуслуг

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" не выявил утечек данных пользователей портала госуслуг. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

"Пресс-служба ПАО "Ростелеком" не подтверждает сообщения СМИ и сообщает, что инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации, не выявлено. Все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены", - сообщили там.

Отмечается, что возможный инцидент, о котором сообщили СМИ, может быть связан с работой регионального мобильного приложения "Госуслуги Югры", разрабатываемого по заказу Департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО и функционирующего автономно от портала госуслуг. "Приложение размещается на технической инфраструктуре, предоставляемой ПАО "Ростелеком", - пояснили в пресс-службе.

В воскресенье днем "Коммерсантъ" со ссылкой на основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна сообщил, что персональные данные более 28 тыс. пользователей портала госуслуг, предположительно, из Ханты-Мансийского автономного округа оказались в свободном доступе из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала. Отмечалось, что в сеть утекли такие данные, как ФИО, дата рождения, СНИЛС и ИНН, номер телефона, электронная почта, информация о детях и другие сведения. Вместе с тем, как уточняла газета, уязвимость была закрыта в 15:30 мск.

В пресс-службе Минкомсвязи РФ сообщили, что ведомство начало проверку по факту возможной утечки данных с портала госуслуг.