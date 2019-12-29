{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Ростелеком" опроверг информацию об утечке данных пользователей портала госуслуг

В компании отметили, что возможный инцидент, о котором сообщили СМИ, может быть связан с работой регионального мобильного приложения "Госуслуги Югры", функционирующего автономно от портала госуслуг
Описание
© Денис Вышинский/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" не выявил утечек данных пользователей портала госуслуг. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

"Пресс-служба ПАО "Ростелеком" не подтверждает сообщения СМИ и сообщает, что инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации, не выявлено. Все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены", - сообщили там.

Отмечается, что возможный инцидент, о котором сообщили СМИ, может быть связан с работой регионального мобильного приложения "Госуслуги Югры", разрабатываемого по заказу Департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО и функционирующего автономно от портала госуслуг. "Приложение размещается на технической инфраструктуре, предоставляемой ПАО "Ростелеком", - пояснили в пресс-службе.

В воскресенье днем "Коммерсантъ" со ссылкой на основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна сообщил, что персональные данные более 28 тыс. пользователей портала госуслуг, предположительно, из Ханты-Мансийского автономного округа оказались в свободном доступе из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала. Отмечалось, что в сеть утекли такие данные, как ФИО, дата рождения, СНИЛС и ИНН, номер телефона, электронная почта, информация о детях и другие сведения. Вместе с тем, как уточняла газета, уязвимость была закрыта в 15:30 мск.

В пресс-службе Минкомсвязи РФ сообщили, что ведомство начало проверку по факту возможной утечки данных с портала госуслуг.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Форин оффис назвал самые нелепые запросы, полученные посольствами Британии в 2019 году
В список вошел вопрос о выборе платья для приема в Виндзорском замке и просьба предоставить телефон 50 Cent
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС