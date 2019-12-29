Освобожденный по обмену 85-летний ученый Мехти Логунов обвинил украинские СМИ во лжи

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Харьковский ученый Мехти Логунов, которого украинский суд в 2018 году приговорил к 12 годам тюрьмы по обвинению в госизмене, после освобождения в рамках обмена между Киевом и республиками Донбасса обвинил украинские СМИ во лжи о его деле. Участника обмена, которому в этом году исполнилось 85 лет, в воскресенье сразу после освобождения доставили на обследование в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Ученый вспомнил, что вскоре после задержания спецслужбами Украины у него брал интервью журналист Андрей Цаплиенко. "Он ничего не сказал из того, что я говорил", - приводит слова Логунова агентство Луганскинформцентр. "Говорите правду, - призвал он украинские СМИ. - Правда, как гвозди в мешке, их не спрячешь, они все равно вылезают через мешковину, а эти врут".

Орджоникидзевский районный суд Харькова 31 июля 2018 года приговорил Логунова к 12 годам тюрьмы, посчитав доказанной его вину в сборе информации об украинской армии в интересах России. Обвинение требовало 13 лет заключения, защита ученого настаивала на его невиновности. Кроме того, адвокаты указывали, что наказание, которого добивалась прокуратура, будет равносильно пожизненному заключению.

В воскресенье на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека. Украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек.