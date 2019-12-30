Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга не смогли приземлиться в Якутске из-за метеоусловий

ЯКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Рейсы, вылетевшие из Москвы и Санкт-Петербурга, не смогли приземлиться в Якутске из-за сложных метеоусловий и соответствующего решения самого экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Якутск в понедельник.

"Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Шереметьево в Якутск перенаправлен в Мирный. Решение о перенаправлении рейсов в другие города Якутии связано со сложными метеоусловиями и решением самих экипажей", - сказали в пресс-службе аэропорта. Рейс "Аэрофлота" должен был приземлиться в Якутске в 07:00 (01:00 мск).

По данным онлайн-табло, рейс S7 Домодедово - Якутск также направлен в Мирный. Прибытие рейса было запланировано на 09:00 (03:00 мск).

В авиакомпании "Якутия" сообщили, что рейс из Внуково перенаправлен в Нерюнгри. Туда же перенаправлен борт авиакомпании Санкт-Петербург - Якутск. Самолеты должны были прибыть в Якутск в 06:20 (00:20 мск) и 07:30 (01:30 мск) соответственно.

На 30 декабря в аэропорту Якутск установлена температура минус 43 градуса, наблюдается плотный туман. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, метеорологическая видимость на 10:30 (04:30 мск) составляет 200-300 м.