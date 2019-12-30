Отбывающий наказание в тюрьме США летчик Ярошенко получит на Новый год посылку с прессой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 декабря. /ТАСС/. Посылку с российской прессой отправили в качестве новогоднего подарка отбывающему наказание в США российскому летчику Константину Ярошенко, рассказала ТАСС его супруга Виктория Ярошенко.

"Хотелось бы [чтобы Константин Ярошенко получил посылку] к Новому году, потому что он ждет этой посылки, там российская пресса. Говорит, когда получает, не спит ночами, каждый журнал прочитывает от корки до корки и перечитывает по 10 раз, потому что скучает по российским журналистам, прессе", - поделилась супруга.

Супруга летчика отметила, что одну посылку Ярошенко уже получил и теперь с нетерпением ждет вторую. Ярошенко рассказала, что сам праздник Константин отмечать не будет, так как в тюрьме празднуют в основном только католические праздники. Как отметила собеседница ТАСС, Ярошенко все еще не оказывают медицинскую помощь, на лечение зубов летчику продолжают собирать средства благодаря организованной Марией Бутиной помощи, которая была освобождена из тюрьмы в США и вернулась на родину.

По словам супруги, Константин время от времени спрашивает, на какой стадии находится рассмотрение дела в отношении гражданина США Пола Уилана, который обвиняется в РФ в шпионаже. "Будем надеяться, что поскорее решится вопрос. Почему-то у меня есть такая надежда, что чем быстрее решится вопрос по Уилану, тем быстрее решится вопрос по Константину", - выразила надежду собеседница агентства.

Константин Ярошенко был арестован в Либерии 28 мая 2010 года, после чего доставлен в США. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. 7 сентября 2011 года его приговорили к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным.